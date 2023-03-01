Рублев и Ивашко не смогли выйти в полуфинал парного турнира в Дубае
Россиянин Андрей Рублев и белорус Илья Ивашко проиграли бельгийцам Сандеру Жилле и Йорану Влигену в четвертьфинале парного турнира ATP в Дубае (ОАЭ) — 6:7 (4:7), 6:7 (3:7).
В полуфинале турнира бельгийцы сыграют с победителем пары Робин Хаасе/Матве Мидделкоп (Нидерланды) — Максим Кресси/Фабрис Мартен (США/Франция).
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 855 495 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Сандер Жилле/Йоран Влиген (Бельгия, LL) — Илья Ивашко/Андрей Рублев (Белоруссия/Россия) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3)
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