Дубривный не смог пробиться во второй круг «Кубка Кремля»
12:30
Россиянин Артем Дубривный уступил сербу Миомиру Кецмановичу в матче первого круга на «Кубке Кремля» — 1:6, 3:6.
Их матч продолжался 1 час 13 минут. Во втором круге Кецманович сыграет с французом Жереми Шарди или чилийцем Николас Харри.
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 966 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Кайя Канепи (Эстония, Q) — Тимеа Бабош (Венгрия) — 6:1, 6:3
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