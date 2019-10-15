Дубривный не смог пробиться во второй круг «Кубка Кремля»

Россиянин Артем Дубривный уступил сербу Миомиру Кецмановичу в матче первого круга на «Кубке Кремля» — 1:6, 3:6.

Их матч продолжался 1 час 13 минут. Во втором круге Кецманович сыграет с французом Жереми Шарди или чилийцем Николас Харри.

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 966 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кайя Канепи (Эстония, Q) — Тимеа Бабош (Венгрия) — 6:1, 6:3