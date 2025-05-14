Дрейпер — о поражении от Алькараса: «Сказалась усталость»

Пятая ракетка мира Джек Дрейпер прокомментировал поражение от испанского теннисиста Карлоса Алькараса в четвертьфинале «мастерса» в Риме (4:6, 4:6).

«Я много играл за последние четыре недели. Не хочу это признавать, но, наверное, усталость сказалась — не только сегодня, а на протяжении всей недели. Мне было тяжело удерживать высокий уровень по ходу матчей. А сегодня, против такого соперника, как Алькарас, я не мог себе позволить такие спады. Он сразу этим пользуется. Я не думаю, что именно из-за усталости я проиграл — Карлос был просто сильнее. Но, безусловно, усталость тоже сыграла свою роль», — сказал Дрейпер в интервью после матча.

Ранее 23-летний британец уступил в финале «мастерса» в Мадриде норвежцу Касперу Рууду со счетом 5:7, 6:3, 4:6.