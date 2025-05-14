Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

14 мая 2025, 21:16

Дрейпер — о поражении от Алькараса: «Сказалась усталость»

Сергей Ярошенко

Пятая ракетка мира Джек Дрейпер прокомментировал поражение от испанского теннисиста Карлоса Алькараса в четвертьфинале «мастерса» в Риме (4:6, 4:6).

«Я много играл за последние четыре недели. Не хочу это признавать, но, наверное, усталость сказалась — не только сегодня, а на протяжении всей недели. Мне было тяжело удерживать высокий уровень по ходу матчей. А сегодня, против такого соперника, как Алькарас, я не мог себе позволить такие спады. Он сразу этим пользуется. Я не думаю, что именно из-за усталости я проиграл — Карлос был просто сильнее. Но, безусловно, усталость тоже сыграла свою роль», — сказал Дрейпер в интервью после матча.

Ранее 23-летний британец уступил в финале «мастерса» в Мадриде норвежцу Касперу Рууду со счетом 5:7, 6:3, 4:6.

В полуфинале турнира в столице Италии 22-летний испанец встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Лоренцо Музетти (Италия).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Карлос Алькарас
Читайте также
Что произошло за день 10 июня. Главное
Захарова предложила оплатить ЮНЕСКО билеты до Севастополя для посещения панорамы
«Злоумышленники пытаются проникнуть в страну под прикрытием ЧМ». Белый дом объяснил скандал с судьей из Сомали
«Локомотив» не будет участвовать в гонке трансферов». Нагорных — о бюджете и Батракове
Карпукаса почти подписали, и этим довольны не все, Тюкавина не будет, а контракт Караваева продлили. Что сейчас происходит в «Зените»
Небензя назвал очередной отпиской ответ Гутерриша на письмо Лаврова по Буче
Популярное видео
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Алькарас vs Синнер, Медведев, Рублев и другие
Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте
Шестая ракетка мира Де Минаур вышел в 1/4 финала турнира в Хертогенбосе
Расписание церемоний открытия ЧМ-2026 по футболу
Зверев — о Синнере: «Надеюсь, мы встретимся на Уимблдоне»
«Ему с этим жить». Феминистки травят «абьюзера» Зверева даже после победы в Париже
Зверев — о том, сможет ли играть в туре еще десять лет: «Если буду чувствовать себя в форме, почему нет?»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Алькарас — о победе над Дрейпером: «Горжусь тем, как я провел матч»

Зверев проиграл Музетти в четвертьфинале турнира в Риме
Новости
RSS RSS
Все новости