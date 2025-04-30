Дрейпер победил Пола и вышел в 1/4 финала «мастерса» в Мадриде
Британец Джек Дрейпер стал четвертьфиналистом турнира серии ATP 1000 в Мадриде.
В четвертом круге 6-я ракетка мира победил 12-ю ракетку мира американца Томми Пола со счетом 6:2, 6:2. Матч длился 1 час 10 минут.
За выход в полуфинал Дрейпер сыграет с итальянцем Матео Арнальди.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — Томми Пол (США, 11) — 6:2, 6:2
Новости