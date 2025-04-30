Дрейпер победил Пола и вышел в 1/4 финала «мастерса» в Мадриде

Британец Джек Дрейпер стал четвертьфиналистом турнира серии ATP 1000 в Мадриде.

В четвертом круге 6-я ракетка мира победил 12-ю ракетку мира американца Томми Пола со счетом 6:2, 6:2. Матч длился 1 час 10 минут.

За выход в полуфинал Дрейпер сыграет с итальянцем Матео Арнальди.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — Томми Пол (США, 11) — 6:2, 6:2