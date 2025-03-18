Теннис
18 марта, 12:29

Дрейпер — о победе на «тысянике» в Индиан-Уэллсе: «Это огромное достижение для меня»

Сергей Ярошенко

Седьмая ракетка мира Джек Дрейпер прокомментировал в социальной сети победу на «мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США).

«Победа на этом турнире и дебют в топ-10 ощущаются очень особенно! Хотя я и стремлюсь к большему, это огромное достижение для меня. Хочу поблагодарить всех за поддержку и выразить огромную благодарность моей семье, команде, тренеру и всем людям, которые чем-то пожертвовали и были со мной во время взлетов и падений, чтобы я смог этого достичь. Я никогда не забуду, откуда я родом», — написал Дрейпер на своей странице.

В финале 23-летний британец обыграл Хольгера Руне из Дании со счетом 6:2, 6:2. Это первая победа на «тысячнике» для британца. Всего на его счету 3 победы на турнирах ATP.

