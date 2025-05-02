Теннис
2 мая, 23:11

Дрейпер победил Музетти и стал финалистом турнира в Мадриде

Руслан Минаев

Британец Джек Дрейпер вышел в финал турнира серии ATP 1000 в Мадриде.

В полуфинале 6-я ракетка мира победил итальянца Лоренцо Музетти (11-я ракетка) со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Матч длился 1 час 58 минут.

В финале «мастерса» Дрейпер сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — Лоренцо Музетти (Италия, 10) — 6:3, 7:6 (7:4)

Теннис
