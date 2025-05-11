Дрейпер вышел в четвертый круг турнира в Риме
Британец Джек Дрейпер вышел в четвертый круг турнира серии ATP 1000 в Риме.
5-я ракетка мира в третьем круге победил чеха Вита Копршиву со счетом 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 42 минуты.
Дрейпер в следующем матче встретится с французом Корантеном Муте.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — Вит Копршива (Чехия, Q) — 6:4, 6:3
Новости