Дрейпер вышел в четвертый круг турнира в Риме

Британец Джек Дрейпер вышел в четвертый круг турнира серии ATP 1000 в Риме. 5-я ракетка мира в третьем круге победил чеха Вита Копршиву со счетом 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 42 минуты. Дрейпер в следующем матче встретится с французом Корантеном Муте. Рим (Италия) Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia Призовой фонд 8 055 385 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Третий круг Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — Вит Копршива (Чехия, Q) — 6:4, 6:3