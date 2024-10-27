Хачанов проиграл Дрейперу в финале турнира в Вене

Российский теннисист Карен Хачанов уступил британцу Джейку Дрейперу в финальном матче турнира ATP 500 в Вене.

Встреча длилась 1 час 36 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу британского спортсмена. Хачанов за игру 6 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету его соперника 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

22-летний Дрейпер завоевал второй титул в карьере. В июне он также стал чемпионом турнира в Штутгарте.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 470 310 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Джек Дрейпер (Великобритания, 7) — Карен Хачанов (Россия) — 6:4, 7:5