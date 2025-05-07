Дождь остановил матчи на теннисном турнире в Риме

Из-за непогоды на престижном грунтовом турнире в Риме пришлось прервать шесть матчей в мужском одиночном разряде и две встречи — в женском. Организаторы объявили о приостановке игрового дня до улучшения погодных условий.

«Из-за неблагоприятных погодных условий продолжение игр невозможно. Мы внимательно следим за ситуацией и сообщим об обновлениях в расписании», — заявили в пресс-службе соревнований в социальных сетях.

На момент остановки на кортах не было матчей с участием российских теннисистов. Ранее в турнирной сетке успела отличиться 85-я ракетка мира Камилла Рахимова, которая прошла в основную сетку как лаки-лузер и одержала победу в первом круге.