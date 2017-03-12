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12 марта 2017, 12:25

Донской выиграл челленджер в Чжухае

Мария Никулашкина
Заместитель шефа отдела информации
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Россиянин Евгений Донской, занимавший на этой неделе 99-е место в рейтинге ATP, выиграл турнир серии "челленджер" с призовым фондом 50 000 долларов в Чжухае, где был "посеян" под первым номером. В пяти матчах он проиграл лишь один сет – первый в стартовом поединке с сербом Марко Тепавацом. В финале 26-летний теннисист из Электростали за 1 час 19 минут переиграл итальянца Томаса Фаббиано – 6:3, 6:4. На следующей неделе Донской выступит на челленджере в Шэньчжэне (призовой фонд 75 000 долларов), где также будет первой ракеткой.

Евгений Донской
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