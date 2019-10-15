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Донской уступил Кукушкину и не смог пробиться во второй круг «Кубка Кремля»

13:59
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Россиянин Евгений Донской уступил представителю Казахстана Михаилу Кукушкину в первом круге «Кубка Кремля» — 4:6, 3:6.

Их матч продолжался 1 час 16 минут. Во втором круге Кукушкин сыграет с французом Адрианом Маннарино.

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 939 220 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Михаил Кукушкин (Казахстан) — Евгений Донской (Россия, WC) — 6:4, 6:3

Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Рикардас Беранкис (Литва) — 6:2, 4:6, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/kremlincup/2019/

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