Донской уступил Кукушкину и не смог пробиться во второй круг «Кубка Кремля»
13:59
Россиянин Евгений Донской уступил представителю Казахстана Михаилу Кукушкину в первом круге «Кубка Кремля» — 4:6, 3:6.
Их матч продолжался 1 час 16 минут. Во втором круге Кукушкин сыграет с французом Адрианом Маннарино.
Москва (Россия)
Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 939 220 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Михаил Кукушкин (Казахстан) — Евгений Донской (Россия, WC) — 6:4, 6:3
Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Рикардас Беранкис (Литва) — 6:2, 4:6, 6:3
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