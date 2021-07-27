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Донской проиграл Фритцу в первом раунде турнира в Атланте

22:03
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Американский теннисист Тэйлор Фритц победил россиянина Евгения Донского (6:3, 6:4) в первом раунде турнира АТР в Атланте (США).

Матч продолжался один час и шесть минут. Следующим соперником Фритца станет Стив Джонсон (США).

Атланта (США)

Турнир ATP Truist Atlanta Open

Призовой фонд 638 385 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Тэйлор Фритц (США, 5) — Евгений Донской (Россия, Q) — 6:3, 6:4

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Маккензи Макдональд (США) — 7:6 (7:3), 7:5

Кристофер О`Коннелл (Австралия, Q) — Денис Кудла (США) — 4:6, 6:3, 6:

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