Донской проиграл Фритцу в первом раунде турнира в Атланте
22:03
Американский теннисист Тэйлор Фритц победил россиянина Евгения Донского (6:3, 6:4) в первом раунде турнира АТР в Атланте (США).
Матч продолжался один час и шесть минут. Следующим соперником Фритца станет Стив Джонсон (США).
Атланта (США)
Турнир ATP Truist Atlanta Open
Призовой фонд 638 385 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Тэйлор Фритц (США, 5) — Евгений Донской (Россия, Q) — 6:3, 6:4
Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Маккензи Макдональд (США) — 7:6 (7:3), 7:5
Кристофер О`Коннелл (Австралия, Q) — Денис Кудла (США) — 4:6, 6:3, 6:
Читайте также
Олимпиада-2020, медальный зачет на 27 июля: Россия приблизилась к третьему месту, Япония сохранила лидерство
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю