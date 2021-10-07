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Донской не смог выйти в основную сетку турнира в Индиан-Уэлссе

Донской не смог выйти в основную сетку турнира в Индиан-Уэлссе
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Российский теннисист Евгений Донской потерпел поражение в квалификации турнира в Индиан-Уэлссе. Россиянин проиграл в полуфинале чилийцу Алехандро Табило — 2:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час 7 минут. Донской четырежды подал навылет, совершил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3.

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Евгений Козинов все материалы автора

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