Донской не смог выйти в основную сетку турнира в Индиан-Уэлссе

Российский теннисист Евгений Донской потерпел поражение в квалификации турнира в Индиан-Уэлссе. Россиянин проиграл в полуфинале чилийцу Алехандро Табило — 2:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час 7 минут. Донской четырежды подал навылет, совершил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3.