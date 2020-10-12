Донской и Вавринка встретятся во втором круге турнира в Санкт-Петербурге

Швейцарец Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. Пятый номер «посева» обыграл британца Дэниэла Эванса в трех сетах.

Соперником Вавринки станет россиянин Евгений Донской, ранее победивший Егора Герасимова из Белоруссии.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 243 790 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Стэн Вавринка (Швейцария, 5) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 3:6, 7:6 (7:3), 7:5