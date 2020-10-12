Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    ATP

Донской и Вавринка встретятся во втором круге турнира в Санкт-Петербурге

12 октября 2020, 22:41

Швейцарец Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. Пятый номер «посева» обыграл британца Дэниэла Эванса в трех сетах.

Соперником Вавринки станет россиянин Евгений Донской, ранее победивший Егора Герасимова из Белоруссии.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 243 790 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Стэн Вавринка (Швейцария, 5) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 3:6, 7:6 (7:3), 7:5

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/petersburg/2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир