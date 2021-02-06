Донской и Карацев уступили немцем в парной встрече на ATP Cup

Россияне Евгений Донской и Аслан Карацев в заключительном матче полуфинальной серии ATP Cup уступили немецкому дуэту Кевин Кравиц/Ян-Леннард Штруфф — 3:6, 6:7. Для российской пары это третьей поражение в трех матчах на турнире.

6 февраля сборная России обыграла Германию (2-1) и вышла в финал ATP Cup. Соперником российской команды будет Италия.

Решающая встреча турнира состоится в воскресенье, 7 февраля.

Мельбурн (Австралия)

ATP Cup. Плей-офф

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Германия — Россия

Кевин Кравиц/Ян-Леннард Штруфф — Евгений Донской/Аслан Карацев — 6:3, 7:6 (7:2)