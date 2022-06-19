Доминика Тима заподозрили в участии в съемках порнографии и вызвали полицию

Теннисиста Доменика Тима заподозрили в съемках порно из-за громких стонов, которые доносились с корта во время его тренировки, сообщает eurоsроrt.dе.

По данным источника, на территории академии в Трайскирхене (Австрия), где тренировался Тим, вызвали полицию. Однако стороны быстро разобрались и не стали прерывать занятие

«Это не первый раз, когда на меня жалуются, я с этим сталкиваюсь с детства. Я занимался без майки, все подумали — раз у меня хорошее тело, значит, мы снимаем порно», — сказал Тим.