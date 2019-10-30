Доминик Тим вышел в третий круг турнира в Париже

Австриец Доминик Тим обыграл канадца Милоша Раонича в матче второго круга турнира в Париже — 7:6 (7:5), 5:7, 6:4. Матч продолжался 2 часа 40 минут. В третьем раунде Тим сыграет с победителем пары Давид Гоффен — Григор Димитров.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Доминик Тим (Австрия, 5) — Милош Раонич (Канада) — 7:6 (7:5), 5:7, 6:4