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Сегодня, 13:50

Доминик Тим сыграет с Циципасом во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Австрийский теннисист Доминик Тим обыграл Кайла Эдмунда из Великобритании в первом круге «Мастерса» в Мадриде.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:1. Продолжительность игры — 1 час 22 минуты.

Во втором круге 93-я ракетка мира сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Счет в личных встречах 3-5 в пользу Тима.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Доминик Тим (Австрия, WC) — Кайл Эдмунд (Великобритания) — 6:4, 6:1

Теннис
Доминик Тим
Стефанос Циципас
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