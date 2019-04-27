Австриец Доминик Тим прокомментировал предстоящий полуфинал турнира в Барселоне с Рафаэлем Надалем. По его словам, играть с испанцем на грунте самое большое испытание в теннисе.

– Самое большое испытание в теннисе – играть с Рафаэлем на грунте, – приводит пресс-служба АТР слова Тима. – На этом турнире он побеждал 11 раз, это его дом, тут все за него болеют, поэтому будет тяжело. Но у нас с ним были хорошие матчи в прошлом, и сейчас мы оба в довольно хорошей форме, так что надеюсь, мы завтра это покажем и снова проведем хороший матч.

Я постараюсь использовать ту же тактику, что в прошлом году в Мадриде и в позапрошлом – в Риме: быть очень агрессивным. Это единственный способ обыграть Рафу – атаковать и много пробивать. Но конечно, так играть здесь чуть сложнее, чем в Мадриде. Мне условия в Мадриде подходят очень хорошо. Для него это не самый любимый турнир, хоть он и побеждал там пять раз. Но я все равно постараюсь сыграть так, как играл там.

Напомним, что 25-летний австриец – единственный теннисист, который сумел обыграть Надаля на грунте за три последних сезона.