Доминик Тим проиграл Фабио Фоньини в матче первого круга турнира в Риме

Итальянский теннисист Фабио Фоньини одержал победу над австрийцем Домиником Тимом (6:4, 7:6 (7:5)) в матче первого круга турнира в Риме.

Продолжительность их встречи составила 1 час и 54 минуты. У 34-летнего Фоньини — две двойные ошибки, один эйс и два реализованных брейк-пойнта из трех.

В другом матче американец Томми Пол обыграл испанца Альберта Рамос-Виньоласа (6:4, 6:4). Продолжительность их игры — 1 час и 34 минуты.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Фабио Фоньини (Италия) — Доминик Тим (Австрия) — 6:4, 7:6 (7:5)

Томми Пол (США) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 6:4, 6:4