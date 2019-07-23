Доминик Тим одержал 250-ю победу

Австриец Доминик Тим вышел во второй круг турнира в Гамбурге, обыграв уругвайца Пабло Куэваса со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

Для Тима это 250-я победа в туре. За выход в четвертьфинал он поборется с венгром Мартоном Фучовичем.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg Open

Призовой фонд 1 718 170 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Доминик Тим (Австрия, 1) - Пабло Куэвас (Уругвай) - 6:3, 7:6(7:3)

Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) - Алехандро Давидович (Испания, LL) - 6:3, 6:2