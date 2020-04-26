Доминик Тим не станет вносить взнос в фонд для поддержки игроков с низким рейтингом

Третья ракетка мира австриец Доминик Тим рассказал, что не будет выделять деньги в фонд солидарности теннисистов с низким рейтингом, которые пострадали финансово из-за пандемии коронавируса.

— Ни один из этих игроков с низким рейтингом не борется за выживание, — приводит слова Тима L'Equipe. — Круглый год я вижу многих, кто не все отдает теннису. Многие не очень профессиональны. Я не понимаю, почему я должен давать им деньги. Я предпочитаю давать деньги людям или учреждениям, которые действительно в этом нуждаются.

Ни одна профессия в мире не гарантирует вам больших успехов в начале вашей карьеры. Ни одному из лучших теннисистов ничего не гарантировано, и мы должны постоянно бороться за наш рейтинг.