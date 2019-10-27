Доктор: «Маррей может сильно навредить своему здоровью»

Швейцарский доктор Ганс Рюдигер считает, что британскому теннисисту Энди Маррею опасно выступать дальше. На прошлой неделе он выиграл первый турнир после того, как перенес операцию по протезированию тазобедренного сустава.

— Я не верил, что Энди выйдет на корт после этой травмы, — цитирует доктора Daily Express. — Он может сильно навредить здоровью, очень рискует. Пластины в бедре трутся друг о друга, этот метод использовали десять назад — последствия были ужасные. Может привести к заражению крови, убить кости.



Меня часто просят провести подобную операцию, но я отказываю. Никому не советовал бы делать так, как Маррей.