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Дмитрий Турсунов: «Это из-за Pornhub все закупаются бумагой и санитайзером?»

02:35
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Дмитрий Турсунов, являющийся тренером белорусской теннисистки Арины Соболенко, прокомментировал тот факт, что сайт Pornhub сделал бесплатным доступ к своим сервисам из-за мирового карантина. Из-за пандемии коронавируса сезон прерван до 7 июня.

— А, так поэтому все закупаются туалетной бумагой и санитайзером для рук?" - написал Турсунов в своем Twitter.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 713 171 человек. Умерших — 33 597, выздоровевших — 148 995. В России на данный момент 1534 случаев заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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