Дмитрий Турсунов: «Это из-за Pornhub все закупаются бумагой и санитайзером?»

Дмитрий Турсунов, являющийся тренером белорусской теннисистки Арины Соболенко, прокомментировал тот факт, что сайт Pornhub сделал бесплатным доступ к своим сервисам из-за мирового карантина. Из-за пандемии коронавируса сезон прерван до 7 июня.

— А, так поэтому все закупаются туалетной бумагой и санитайзером для рук?" - написал Турсунов в своем Twitter.

So that's why everyone bought so much toilet paper and hand sanitizer?! ?? pic.twitter.com/OIXtUYlxeL