Дмитрий Песков прокомментировал возможное отстранение российских теннисистов от участия в Уимблдоне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможное отстранение российских теннисистов от участия в Уимблдоне.

«Учитывая, что Россия очень крепкая теннисная страна, наши теннисисты действительно [находятся] в верхних строчках мирового рейтинга, то от их отстранения пострадают сами соревнования», — цитирует Пескова ТАСС.