Дмитрий Песков прокомментировал возможное отстранение российских теннисистов от участия в Уимблдоне
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможное отстранение российских теннисистов от участия в Уимблдоне.
«Учитывая, что Россия очень крепкая теннисная страна, наши теннисисты действительно [находятся] в верхних строчках мирового рейтинга, то от их отстранения пострадают сами соревнования», — цитирует Пескова ТАСС.
Уимблдон, один из четырех турниров «Большого шлема», в этом году пройдет с 27 июня по 10 июля. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является Новак Джокович.
Источник: https://tass.ru/politika/14422963
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