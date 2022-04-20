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Сегодня, 13:02

Дмитрий Песков прокомментировал возможное отстранение российских теннисистов от участия в Уимблдоне

Виктория Кравченко
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможное отстранение российских теннисистов от участия в Уимблдоне.

«Учитывая, что Россия очень крепкая теннисная страна, наши теннисисты действительно [находятся] в верхних строчках мирового рейтинга, то от их отстранения пострадают сами соревнования», — цитирует Пескова ТАСС.

Уимблдон, один из четырех турниров «Большого шлема», в этом году пройдет с 27 июня по 10 июля. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является Новак Джокович.

Источник: https://tass.ru/politika/14422963
Теннис
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