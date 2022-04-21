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Сегодня, 17:47

Дмитриева считает, что титул для Рублева в Белграде зависит от его душевного состояния

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18-кратная чемпионка СССР по теннису, ныне комментатор Анна Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на победу Андрея Рублева во втором круге турнира в Белграде.

Россиянин победил чеха Иржи Легечку в трех сетах — 4:6, 7:6 (7:1), 6:2.

«Каждый игрок, приезжая на турнир, хочет его выиграть. И Джокович хочет, но тоже нет никакой гарантии, что он дойдет до финала и что он в хорошей форме. Первый матч свой он, как и Рублев, нелегко выиграл, хотя у обоих соперники были слабоваты. Трудно сказать, кто выиграет этот турнир, все-таки первые матчи на грунтовых кортах, и сейчас такая сложная ситуация у наших игроков. И все это вместе не создает большого энтузиазма. Поэтому все зависит от того, сможет ли Рублев сохранить свое душевное равновесие», — сказала Анна Дмитриева корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

В следующем раунде Рублев сыграет с японцем Таро Даниэлем.

Теннис
Андрей Рублев
Анна Дмитриева
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