Дмитриева не уверена в победе Медведева над Синнером в финале Майами

18-кратная чемпионка СССР, известная журналистка Анна Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделилась ожиданиями от финала турнира в Майами между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером.

«У них разница примерно в 6 лет, поэтому неудивительно, что Даня, уже будучи в расцвете сил, обыгрывал молодого, подающего очень большие надежды Синнера. Янник прибавляет с каждым годом. Сейчас тот самый период, когда он совершенствуется и доводит свою игру до самого высокого уровня. Но и Даня чувствует себя неплохо. Во всяком случае, он утверждает, что не потерял той уверенности, которая ему необходима. Шансы равные. Не могу сказать, что я уверена в успехе Дани. Синнер очень хорош и очень опасен», — сказала Дмитриева корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Финальный матч «Мастерса» в Майами между Медведевым и Синнером пройдет в воскресенье, 2 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени.