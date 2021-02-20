Дисквалифицированные за допинг и договорные матчи теннисисты вернулись в ATP-тур

Чилиец Николас Харри получил wild card в основную сетку турнира в Кордове, информирует пресс-служба соревнований.

При этом изначально он получил приглашение в квалификацию, однако затем изменили решение и допустили теннисиста в основную сетку.

Напомним, что 25-летний Харри в апреле прошлого года Харри был дисквалифицирован на 11 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

19 ноября 2019 года во время финального турнира Кубка Дэвиса Харри сдал допинг-тест, в котором были обнаружены запрещенные вещества — метаболиты лигандрола и станозолола.

Также в Кордове по wild card выступит Николас Кикер, который отбывал дисквалификацию за договорной матч. 23 января его дисквалификация истекла. 28-летний аргентинец не выступал с мая 2018 года.