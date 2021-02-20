Дисквалифицированные за допинг и договорные матчи теннисисты вернулись в ATP-тур
Чилиец Николас Харри получил wild card в основную сетку турнира в Кордове, информирует пресс-служба соревнований.
При этом изначально он получил приглашение в квалификацию, однако затем изменили решение и допустили теннисиста в основную сетку.
Напомним, что 25-летний Харри в апреле прошлого года Харри был дисквалифицирован на 11 месяцев за нарушение антидопинговых правил.
19 ноября 2019 года во время финального турнира Кубка Дэвиса Харри сдал допинг-тест, в котором были обнаружены запрещенные вещества — метаболиты лигандрола и станозолола.
Также в Кордове по wild card выступит Николас Кикер, который отбывал дисквалификацию за договорной матч. 23 января его дисквалификация истекла. 28-летний аргентинец не выступал с мая 2018 года.
? @NicoJarry ?? es el ?ltimo invitado para el cuadro principal del @CordobaOpen— C?rdoba Open (@CordobaOpen) February 19, 2021
? El chileno de 25 a?os, ex top 50 del @atptour, acompa?ar? a los argentinos @FranCerundolo y Nicol?s Kicker pic.twitter.com/EQeRH9BTXJ
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю