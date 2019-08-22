Директор турнира в Вене: «Медведев вежливо попросил разрешения сыграть»

Директор турнира в Вене Хервиг Страка сообщил, что россиянин Даниил Медведев примет участие в турнире в Австрии, который пройдет 19-27 октября. На прошлой неделе Медведев победил на трунире в Цинциннати и занимает пятое место в рейтинге ATP.

— Я давно следил за Даниилом Медведевым. Я получил от него электронное письмо, в котором он вежливо попросил разрешения сыграть в Вене, — цитирует Страку официальный сайт турнира. — У Даниила выдающийся сезон и он хочет побеждать и дальше.

Мы очень рады, что он впервые сыграет в Вене в этом году. Я уверен, что его привлекательный игровой стиль привлечет болельщиков на трибуны.