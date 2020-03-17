Директор турнира в Монте-Карло: «Не будем пытаться провести турнир в другие даты»

Директор турнира ATP в Монте-Карло Желько Франулович прокомментировал отмену соревнований в связи с пандемией коронавируса.

— Конечно, меня очень опечалило отсутствие возможности провести соревнования. Я и мои коллеги приложили много усилий для подготовки, — цитирует Франуловича L'Equipe. — Игрокам тоже грустно, ведь наш турнир любят очень многие. Однако в данном контексте здоровье — основной приоритет.

Проведение соревнований без зрителей не было возможным. Это решение АТР. Мы согласны с ним, ведь сейчас на кону гораздо более важные вещи.

Отмечу, что мы не будем пытаться провести турнир в другие даты. Мы вернемся 10 апреля 2021 года.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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