Димитров заявил, что состоит в отличных отношениях с Шараповой
Болгарскому теннисисту Григору Димитрову во время «мастерса» в Майами задали вопрос о том, на ком из WTA-тура он мог бы жениться.
— Жениться? Ставите меня в затруднительное положение? Я не готов к браку. Как ты думаешь, с кем мне было бы хорошо пойти на ужин? — сказал Димитров в видео, опубликованном пресс-службой турнира в Майами.
— Моя любимая теннисистка — Шарапова.
— Это моя бывшая девушка.
— Извини, что подняла эту тему.
— Все хорошо, у нас прекрасные отношения.
— Получается, это хороший вариант?
— Это отличный вариант.
Димитров и Мария Шарапова встречались с 2013 по 2015 год. В 2018-м россиянка сообщила, что состоит в отношениях с британским бизнесменом Александром Гилксом. В 2020-м у них состоялась помолвка. Пара воспитывает сына Теодора.
