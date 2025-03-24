Димитров заявил, что состоит в отличных отношениях с Шараповой

Болгарскому теннисисту Григору Димитрову во время «мастерса» в Майами задали вопрос о том, на ком из WTA-тура он мог бы жениться.

— Жениться? Ставите меня в затруднительное положение? Я не готов к браку. Как ты думаешь, с кем мне было бы хорошо пойти на ужин? — сказал Димитров в видео, опубликованном пресс-службой турнира в Майами.

— Моя любимая теннисистка — Шарапова.

— Это моя бывшая девушка.

— Извини, что подняла эту тему.

— Все хорошо, у нас прекрасные отношения.

— Получается, это хороший вариант?

— Это отличный вариант.

Димитров и Мария Шарапова встречались с 2013 по 2015 год. В 2018-м россиянка сообщила, что состоит в отношениях с британским бизнесменом Александром Гилксом. В 2020-м у них состоялась помолвка. Пара воспитывает сына Теодора.