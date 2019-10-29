Димитров вышел во второй круг турнира в Париже

Болгарский теннисист Григор Димитров обыграл француза Уго Умбера в матче первого круга турнира в Париже — 4:6, 6:1, 6:2. Матч продолжался 1 час 39 минут. Во второй раунд также вышли британец Кайл Эдмунд и молдаванин Раду Албот.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Григор Димитров (Болгария) — Уго Умбер (Франция, WC) — 4:6, 6:1, 6:2

Кайл Эдмунд (Великобритания) — Рикардас Беранкис (Литва, Q) — 6:4, 6:3

Раду Албот (Молдавия) — Андреас Сеппи (Италия, LL) — 7:6 (7:5), 7:6 (8:6)