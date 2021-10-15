Димитров вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэлссе
01:22
Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах он переиграл поляка Хуберта Хуркача — 3:6, 6:4, 7:6 (7:2).
Следующим соперником Димитрова будет британец Кэмерон Норри.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Григор Димитров (Болгария, 23) — Хуберт Хуркач (Польша, 8) — 3:6, 6:4, 7:6 (7:2)
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