Димитров вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэлссе

Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах он переиграл поляка Хуберта Хуркача — 3:6, 6:4, 7:6 (7:2).

Следующим соперником Димитрова будет британец Кэмерон Норри.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Григор Димитров (Болгария, 23) — Хуберт Хуркач (Польша, 8) — 3:6, 6:4, 7:6 (7:2)