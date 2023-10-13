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Сегодня, 13:26

Димитров вышел в полуфинал «мастерса» в Шанхае

Руслан Минаев
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Болгарин Григор Димитров победил чилийца Николаса Харри в четвертьфинале турнира ATP серии «мастерс» в Шанхае — 7:6 (7:2), 6:4. Матч длился 1 час 40 минут.

Соперником Димитрова в полуфинале станет победитель матча Уго Умбер (Франция, 32) — Андрей Рублев (Россия, 5).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Григор Димитров (Болгария, 18) — Николас Харри (Чили, 22) — 7:6 (7:2), 6:4

Теннис
Григор Димитров
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