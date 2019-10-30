Димитров выбил Гоффена во втором раунде турнира в Париже
18:07
Болгарский теннисист Григор Димитров обыграл бельгийца Давида Гоффена (7:5, 6:3) во втором раунде турнира АТР в Париже (Франция).
Матч продолжался один час и 27 минут. В третьем раунде Димитров сыграет с австрийцем Домиником Тимом.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Григор Димитров (Болгария) — Давид Гоффен (Бельгия, 12) — 7:5, 6:3
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