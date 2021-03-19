Димитров в четвертьфинале турнира в Акапулько уступил Музетти

Болгарский теннисист Григор Димитров в четвертьфинале турнира в Акапулько уступил итальянцу Лоренцо Музетти со счетом 4:6, 6:7 (3:7).

Встреча 2 часа 10 минут. Болгарин не сделал ни одного эйса, совершил 6 двойных ошибок и реалзиовал 2 брейк-пойнта из 4.

В полуфинале турнира Музетти встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 053 560 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Лоренцо Музетти (Италия, Q) — Григор Димитров (Болгария, 5) — 6:4, 7:6 (7:3)