Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 12:12

Димитров снялся с матча с Де Минауром в Барселоне из-за болезни

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Болгарский теннисист Григор Димитров снялся с турнира ATP 500 в Барселоне из-за болезни.

В 1/8 финала он должен был сыграть с Алексом Де Минауром (Австралия).

Австралиец вышел в четвертьфинал без борьбы, где встретится с победителем матча Денис Шаповалов (Канада,) — Стефанос Циципас (Греция,).

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 722 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Алекс Де Минаур (Австралия, 8) — Григор Димитров (Болгария, 11) — 0:0 отказ 2-го игрока

Теннис
Григор Димитров
1
Читайте также
Российский нападающий впервые забил в плей-офф. И это в 34 года!
Криштиану чуть не удалили за прием из ММА. «Аль-Наср» проиграл и упускает чемпионство
Минобороны Украины заявило о начале контрнаступления ВСУ в Донбассе
От чистого листа: типографии нашли замену бумаге из Европы в Китае и Турции
Экс-замминистра культуры Ярилова задержана по делу о хищении с «Пушкинских карт»
В автосалонах РФ осталось около 300 новых иностранных автомобилей массового сегмента
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зверев — об увольнении Нагельсманна: «На месте руководства «Баварии» я был бы более терпеливым»

Карацев вышел во второй круг турнира в Мюнхене
Новости
RSS RSS
Все новости