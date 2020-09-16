Димитров разгромил Нишиоку во втором раунде турнира в Риме

Болгарский теннисист Григор Димитров уверенно обыграл японца Йошихито Нишиоку (6:1, 6:0) во втором раунде турнира АТР в Риме (Италия). В следующем раунде его соперником станет итальянец Янник Синнер.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 465 045 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Григор Димитров (Болгария, 15) — Йошихито Нишиока (Япония) — 6:1, 6:0

Филип Краинович (Сербия) — Марко Чеккинато (Италия, Q) — 6:4, 6:1