Димитров разгромил Нишиоку во втором раунде турнира в Риме
20:18
Болгарский теннисист Григор Димитров уверенно обыграл японца Йошихито Нишиоку (6:1, 6:0) во втором раунде турнира АТР в Риме (Италия). В следующем раунде его соперником станет итальянец Янник Синнер.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 465 045 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Григор Димитров (Болгария, 15) — Йошихито Нишиока (Япония) — 6:1, 6:0
Филип Краинович (Сербия) — Марко Чеккинато (Италия, Q) — 6:4, 6:1