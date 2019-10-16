Димитров проиграл на старте турнира в Стокгольме

Болгарин Григор Димитров, посеянный на турнире в Стокгольме (Швеция) под вторым номером, не смог пробиться в четвертьфинал. В матче второго круга он проиграл американцу Сэму Керри — 7:6 (9:7), 3:6, 6:7 (1:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа и 17 минут.

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP Intrum Stockholm Open

Призовой фонд 635 750 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Сэм Керри (США) — Григор Димитров (Болгария, 2, WC) — 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (7:1)