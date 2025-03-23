Димитров — о победе над Хачановым: «Мы хорошо знаем друг друга, не было никаких секретов»

15-я ракетка мира Григор Димитров прокомментировал победу над Кареном Хачановым в третьем круге «мастерса» в Майами (6:7 (3:7), 6:4, 7:5).

«Мы очень хорошо знаем друг друга, много тренируемся вместе, так что не было никаких секретов. В конце концов все свелось к нескольким розыгрышам. Даже в первом сете я выиграл больше очков, чем он, и все равно проиграл сет, поэтому мне пришлось оставаться верным своей игре. Чувствую, что играю хорошо, но думаю, что могу немного поднять свой уровень. Я все еще верю, что могу показывать лучший теннис», — цитирует Димитрова сайт ATP.

В четвертом круге 33-летний болгарин сыграет с победителем матча Брэндон Накашима (США) — Давид Гоффен (Бельгия).