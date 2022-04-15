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Сегодня, 17:36

Димитров победил Хуркача и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Анна Горшкова
Корреспондент
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Болгарский теннисист Григор Димитров обыграл Хуберта Хуркача в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Матч продолжался 2 часа 27 минут и завершился со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:2).

Димитров реализовал три брейк-поинта из восьми, сделал две двойные ошибки и четыре эйса. Хуркач провел матч без двойных ошибок, совершил 11 эйсов и реализовал три брейк-поинта из четырех.

В полуфинале Димитров сыграет против Алехандро Давидовича-Фокина. Матч пройдет завтра, 16 апреля.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Григор Димитров (Болгария) — Хуберт Хуркач (Польша, 11) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:2)

Теннис
Хуберт Хуркач
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