Димитров победил Хуркача и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло
Болгарский теннисист Григор Димитров обыграл Хуберта Хуркача в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.
Матч продолжался 2 часа 27 минут и завершился со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:2).
Димитров реализовал три брейк-поинта из восьми, сделал две двойные ошибки и четыре эйса. Хуркач провел матч без двойных ошибок, совершил 11 эйсов и реализовал три брейк-поинта из четырех.
В полуфинале Димитров сыграет против Алехандро Давидовича-Фокина. Матч пройдет завтра, 16 апреля.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 415 410 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Григор Димитров (Болгария) — Хуберт Хуркач (Польша, 11) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:2)
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