Димитров о победе над Хачановым: «После первого сета я рассердился»
19:00
Болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым (4:6, 6:2, 6:0) во втором круге турнира Masters в Париже (Франция).
«Я проснулся немного уставшим — не отказался бы поспать еще несколько часов. Но ничего не поделаешь, нужно справляться с обстоятельствами, — сказал Димитров TennisChannel. — После первого сета я рассердился, начал играть более свободно. А после второго уже поймал волну, хорошо двигался и в итоге добился отличного результата».
Следующим соперником Димитрова станет победитель пары Душан Лайович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).
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