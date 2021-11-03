Димитров о победе над Хачановым: «После первого сета я рассердился»

Болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым (4:6, 6:2, 6:0) во втором круге турнира Masters в Париже (Франция).

«Я проснулся немного уставшим — не отказался бы поспать еще несколько часов. Но ничего не поделаешь, нужно справляться с обстоятельствами, — сказал Димитров TennisChannel . — После первого сета я рассердился, начал играть более свободно. А после второго уже поймал волну, хорошо двигался и в итоге добился отличного результата».

Следующим соперником Димитрова станет победитель пары Душан Лайович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).