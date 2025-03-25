Теннис
25 марта, 19:39

Димитров вышел в четвертьфинал «мастерса» в Майами

Руслан Минаев

Болгарин Григор Димитров стал четвертьфиналистом турнира серии ATP 1000 в Майами.

15-я ракетка мира победил в четвертом круге американца Брэндона Накашиму со счетом 6:4, 7:5. Матч длился 1 час 24 минуты.

Соперником Димитрова станет победитель матча Каспер Рууд (Норвегия) — Франсиско Черундоло (Аргентина).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Григор Димитров (Болгария, 14) — Брэндон Накашима (США, 31) — 6:4, 7:5

