Димитров вышел в четвертьфинал «мастерса» в Майами
Болгарин Григор Димитров стал четвертьфиналистом турнира серии ATP 1000 в Майами.
15-я ракетка мира победил в четвертом круге американца Брэндона Накашиму со счетом 6:4, 7:5. Матч длился 1 час 24 минуты.
Соперником Димитрова станет победитель матча Каспер Рууд (Норвегия) — Франсиско Черундоло (Аргентина).
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Григор Димитров (Болгария, 14) — Брэндон Накашима (США, 31) — 6:4, 7:5
Новости