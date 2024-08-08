Димитров на турнире в Монреале получил болезненный удар мячом в пах

Болгарский теннисист Григор Димитров в матче турнира в Монреале с австралийцем Ринки Хиджикатой получил болезненный удар в пах.

После розыгрыша подачи 33-летний болгарин промахнулся по летящему в него мячу. Димитров около минуты приходил в себя, Хиджиката подошел к нему извиниться за этот инцидент.

На данный момент Димитров занимает 10-е место в рейтинге ATP. С 2013 года до середины 2015 года он встречался с российской теннисисткой Марией Шараповой.