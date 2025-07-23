Димитров и Пол снялись с «мастерса» в Торонто

20-я ракетка мира Григор Димитров и 15-я ракетка мира Томми Пол снялись с «мастерса» в Торонто (Канада).

В основной сетке турнира их заменят китаец Цзюнчэн Шан и хорват Борна Чорич.

Ранее 34-летний болгарин получил частичный разрыв большой грудной мышцы в матче четвертого круга Уимблдона против 1-й ракетки мира Янника Синнера, ведя 2:0 по сетам.

28-летний американец ранее снялся с турнира в Вашингтоне.

«Мастерс» в Торонто пройдет с 26 июля по 7 августа. Действующим чемпионом турнира является австралиец Алексей Попырин.