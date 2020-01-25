Диего Шварцман: «Я прекратил общаться с Медведевым»

Аргентинский теннисист Диего Шварцман рассказал о взаимоотношениях с россиянином Даниилом Медведевым. Они повздорили по ходу четвертьфинальной встречи на ATP Cup.

— У нас были хорошие отношения, — цитирует аргентинца infobae. — Мы несколько раз тренировались вместе, не ожидал, что он так отреагирует. Он что-то показывал аргентинской скамейке, которая вообще ничего не делала, кричал на меня.

Я прекратил с ним общаться, так как не отделяю корт от того, что за его пределами. Считаю, что там ты такой же, как в жизни. Вы видели, чтобы Рафа или Роджер так себя вели? Никогда.

По ходу их матча Медведев выразил недовольство действиями арбитра. За несколько геймов до этого россиянин в порыве гнева накричал на Шварцмана. Инцидент у судейской вышки случился после того, как Шварцман сделал брейк и повел 4:3 во втором сете (первый выиграл Медведев — 6:4). Россиянина оштрафовали очком, так как это было его второе предупреждение в матче. Первое он получил в стартовой партии после того, как при переходе накричал на аргентинского теннисиста. Судье пришлось вмешаться в ситуацию, встать между соперниками и отвести Медведева в сторону.