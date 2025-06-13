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Хачанов проиграл в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе

Камила Абдурахманова
корреспондент
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира в Хертогенбосе.

29-летний Хачанов проиграл канадцу Габриэлю Диалло- 6:7 (6:8), 4:6.

Продолжительность матча составила 1 час 52 минуты. За это время Хачанов выполнил 7 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. Диалло сделал 18 подач навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8.

За выход в следующий раунд Диалло поборется с французом Уго Умбером, который занимает 20-е место в рейтинге ATP.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 706 850 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Габриэль Диалло (Канада) — Карен Хачанов (Россия, 3) — 7:6 (8:6), 6:4

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Теннис
Карен Хачанов
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