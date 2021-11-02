Дэвид Хаггерти считает, что Радукану может стать британским вариантом сестер Уильямс

Президент Международной федерации тенниса Дэвид Хаггерти поделился мнением о будущем британской теннисистки Эммы Радукану.

«Как гордый американец, я на собственном опыте убедился в том, как успехи Серены и Винус Уильямс на US Open повлияли на теннис в США. Они изменили ход событий в этом виде спорта. Если Радукану сможет продолжить фантастическое начало своего теннисного пути, то почему ее влияние на Уимблдон и на Великобританию не может быть аналогичным? Я думаю, что для британского тенниса очень важно, чтобы его звездные игроки выступали на Уимблдоне». — передает слова Президента Tennishead.

18-летняя теннисистка в этом году выиграла на Открытом чемпионате США сой первый «Большой шлем». Также Радукану стала первой британкой, вышедшей в финал крупного теннисного турнира за последние 44 года.