Журова назвала победу Рублева над Джоковичем важной для страны

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспонденто «СЭ» прокомментировала победу Андрея Рублева над Новаком Джоковичем в финале Serbia Open 2022 (6:2, 6:7 (4:7), 6:0).

«Это большая победа! Джокович перед этим матчем выступал в поддержку наших теннисистов. У него есть генетическая память по событиям в Югославии, поэтому он жестко выступает против организаторов исключения наших спортсменов. Хорошо, что у наших ребят есть возможность выступать на других турнирах и показывать такие результаты. Уверена, в Белграде на Рублева ничего не давило, он был в дружественной остановке. Но победа над Джоковичем — это успех в любом случае. Само участие наших теннисистов в турнирах сейчас очень важно для страны, а такая победа тем более! В теннисе очень важно не терять высокий уровень, поэтому участие наших ребят крайне важно», — сказала Журова «СЭ».

Для 24-летнего россиянина это 14-я победа на турнирах ATP (из них 11 — в одиночном разряде). В этом году он уже выиграл три титула. Кроме того, Рублев впервые в карьере обыграл Джоковича и первую ракетку мира.