Денис Шаповалов: "Всю жизнь ждал матча с Федерером"

Канадец Денис Шаповалов прокомментировал предстоящий полуфинальный матч со швейцарцем Роджером Федерером на турнире в Майами. По его словам, эта игра для него - мечта, которая воплотилась в жизнь.

- Я всю жизнь ждал этого матча, - официальный сайт ATP слова Шаповалова. - Матч с Федерером на таком крупном турнире - это мечта, которая воплотилась в жизнь. Ставки очень высоки, это полуфинал "Мастерса", встреча с моим кумиром. Надену солнцезащитные очки, чтобы все было размыто и я не видел Роджера. Я шучу, конечно. Подойду к этой игре с таким же настроем, как и к любому другому. Неделя складывается отлично. Рад, что у меня есть шанс сыграть с Роджером в полуфинале.

В четвертьфинале Шаповалов обыграл американца Фрэнсиса Тиафо.